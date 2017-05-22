Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники с пробегом

По данным агентства «Автостат», продажи внедорожника LADA 4×4 с пробегом по итогам первых трех месяцев текущего года сократились на 3% по отношению к аналогичному периоду 2016-го. А вот на второй строчке рейтинга самых востребованных поддержанных кроссоверов и внедорожников в России оказалась русско-американская Chevrolet Niva. Обладателями этого автомобиля в первом квартале стали 15 100 человек. Третьим с результатом в 8300 проданных машин стал кроссовер Toyota RAV4, а замыкают лидерскую пятерку Nissan X-Trail (6600 реализованных автомобилей) и Honda CR-V (6200 машин).

Отметим также, что высоким спросом на российском рынке автомобилей с пробегом в классе кроссоверов и внедорожников пользуются Nissan Qashqai (6100 кроссоверов, проданных в январе-марте), Mitsubishi Outlander (5300 машин) и BMW ×5 (4900 автомобилей). Кроме того, достаточно неплохо продаются Renault Duster и Lexus RX, разошедшиеся тиражом в 4700 и 4500 экземпляров соответственно.