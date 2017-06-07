Российские продажи Volvo выросли в 2,3 раза

По итогам же первых пяти месяцев нынешнего года в пользу автомобилей шведской марки сделали выбор 2359 россиян — а это на 45,3% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.

При этом лучше других моделей в мае продавался кроссовер XC60, разошедшийся тиражом в 341 машину. На втором месте по популярности оказался еще один SUV — XC90. На этом автомобиле свой выбор остановили 186 наших соотечественников. Третьим же стал седан S90 — в минувшем месяце официальные дилеры реализовали 55 машин.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в планах Volvo значится расширение модельного ряда за счет новых автомобилей 20-й серии. Вероятнее всего, в первую очередь свет увидят универсал V20 и кроссовер XC20. Кроме того, не исключается, что шведы презентуют и небольшой седан S20.