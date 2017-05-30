Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: «сарай» высокого полета

Не знаю как у кого, а у меня с маркой Volvo всегда ассоциировался образ большой машины в кузове универсал. Седаны и кроссоверы у шведов тоже неплохие получались, но универсалы, по-моему, лучше всего. До сих пор умиляюсь, когда изредка встречаю на дороге старичка Volvo 245…
Алексей Батушенко

Что же касается V90, дебютировавшего осенью прошлого года, то его вполне можно назвать самой милой машиной в нынешней модельной линейке Volvo. Особенно это касается «филейной» части авто. Фирменный дизайн задних блок-фар наиболее органично смотрится именно на V90 — по сравнению с той же XC90 или новой XC60. «Морда» Volvo V90 тоже неплохо выглядит — с ее не менее фирменными фарами. В общем, долго распинаться по поводу дизайна V90 Cross Country смысла особого нет — все основные его элементы мы, как уже было сказано, видели на одежке шведского (или китайского?) пошива у старших братьев.

Кстати, по поводу «шведскости». В ходе поиска подходящего места для съемки этого полноприводного универсала занесло нас на одну из немногих оставшихся доступными тихих набережных Москвы-реки — рай для рыболовов, бегунов и пенсионеров. Так вот, за пару часов съемки к нам по очереди подошло четверо пожилых джентльменов и каждый из них ознакомил нас с компроматом: «А ведь Volvo китайцы теперь делают»! Похвально, конечно, что даже широкие массы старичков осведомлены о контроле китайского Geely над шведской автомобильной маркой. Однако язык не поворачивается назвать это обстоятельство хорошей новостью для бренд-менеджеров компании, которая начинает каждый свой пресс-релиз со слов «Премиальный автопроизводитель Volvo Cars»…

Но не будем о грустном и переберемся в салон нашего «премиального сарая». В интерьере, как и в любой современной Volvo, присутствуют два экрана: монитор электронной приборной доски и 9-дюймовый «планшетник», заменивший собой все, что в прочих машинах называется «центральная консоль». На этот «тач-скрин» выведены практически все функции управления системами машины — от ассистентов вождения до навигации, мультимедийных штучек (действительно впечатляющих) и климат-контроля. Кнопки-крутилки сохранились в самом минимальном количестве: на руле да на потолке — управляющие люком и шторкой огромной панорамной крыши. Ну и между передних сидений, рядом с селектором 8-ступенчатой АКП, пристроились поворотный тумблер запуска двигателя да «валик» выбора режимов движения.

Хотя, по большому счету, он служит лишь для быстрого доступа к соответствующему подразделу огромного меню, отображаемому на «планшетнике». Подозреваю, что в следующей генерации Volvo в меню этого заменившего центральную консоль «гаджета» переместятся и оставшиеся кнопки, и функции селектора АКП. Меню этого «девайса», кстати, очень не плохо организовано. Однако журналисты портала «АвтоВзгляд» так и не сумели сообразить, например, где именно в нем нужно поставить «галочку», чтобы климат-контроль работал синхронно для водителя и пассажиров. Зато детей, путешествующих традиционно сзади, покорила стеклянная крыша и собственный пульт раздельного «климата» для обитателей второго ряда.

Со штатной «навигацией» доставшейся нам на тест Volvo V90, кстати, тоже не удалось найти взаимопонимания. Всю неделю, пока машина была у нас в руках, электроника считала, что мы находимся примерно на 15—20 км восточней истинного местоположения машины. Хорошо, что за пределы Московской области выезжать не пришлось: в городе и без навигатора с компасом можно разобраться…

Что же касается эргономики салона, то с ней у Volvo всегда было очень неплохо. Но стало еще… лучше. Водительское кресло, например, можно настроить под любой вкус и комплекцию: всевозможные степени поддержки боков, поясницы и бедер — к вашим услугам! Удивило, правда, отсутствие электропривода положения рулевой колонки — вроде положен он каждому уважающему себя «премиуму».

Ну да ладно, зато диапазон регулировок руля — будь здоров. Что по-настоящему раздражало в салоне, так это поведение шторки, призванной скрывать от посторонних глаз содержимое внушительного (656 литров объема) багажного отделения. Выдумщики из Volvo решили наделить заднюю ее часть способностью частично складываться, переламываясь этакой горкой вверх. Что может пригодится при погрузке или перевозке крупногабаритного барахла. Но конструкцию механизма фиксации этого узла шведы явно не додумали. В результате при резком торможении, повороте или при прохождении лежачего полицейского эта шторка самопроизвольно встает «домиком», закрывая половину обзора в салонном зеркале заднего вида. И это, на секундочку, происходит в машине стоимостью около 4,5 млн. рублей!

Вот чем Volvo V90 порадовал, так это своим поведением на дороге. Машина ну очень приятно — ровно, плавно и как-то непоколебимо, что ли, — идет даже по разбитому асфальту в самом востребованном диапазоне скоростей — до 100 км/ч. Тут мы имеем дело и не с комфортабельной диванностью Mercedes, и не с подчеркнутой собранностью BMW или «птенцов гнезда Volkswagen», а с чем-то средним. При этом слушается руля и управляется машина вполне по-немецки. До той же BMW, конечно далеко, но и Mercedes до современной Volvo в этом смысле — как до Луны.

Хорошие «рульные» способности модели тем более удивляют, когда вспоминаешь о ее дорожном просвете — 211 мм! Даже по меркам кроссоверов очень неплохой клиренс. И при этом в быстрых поворотах кренится совсем не как кроссоверы. Конечно, центр тяжести тут расположен не как у современных «вседорожников», но все равно стабильность впечатляет. Ради чистоты эксперимента, мы как и полагается потенциальному владельцу V90, не преминули прохватить по шоссе до относительно безлюдной «природы» — на речку в дальнем Подмосковье.

В ходе вылазки выяснились две вещи. Во-первых, Volvo V90 Cross Country — действительно одна из немногих современных машин, позволяющих чувствовать себя «по-легковому» и на ухабистой гравийке, и на скоростной трассе. В серьезную грязюку мы ее загонять не стали, но пару знакомых по прошлым выездам глубоких луж преодолели играючи.

А при движении по трассе машина заставила водителя почувствовать себя устарелым и примитивным механизмом для нажимания на педаль газа. Электронные ассистенты, имеющиеся тут, и рулят за тебя, четко выдерживая машину в полосе (даже при откровенно полустертой разметке на асфальте), и дистанцию до впереди идущего транспорта отслеживают, вплоть до полной остановки при необходимости, и вообще, заставляют чувствовать себя в шаге от «беспилотного» вождения.

Но нашлась, как водится, и ложка дегтя. Называется она — «расход топлива и объем бензобака». 322 турбированные «лошади» под капотом сообщают машине достаточно приличную динамику — чуть больше 7 секунд разгона до 100 км/ч. Но и жрут, простите за выражение, эти кобылы соответственно. Что бы там ни писали в фирменных ТТХ, а меньше 15 л/100 км в городе и 12 л/100 км по трассе мне потратить не удалось. Хотя ради эксперимента проехал по шоссе более сотни километров на скоростях 80—90 км/ч. Понятно, что за мощность и динамику приходится расплачиваться расходом. Но в случае Volvo V90 с 322-сильным Т6 под капотом — явно не в коня корм

кроссоверы
31 мая 2017
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