Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: «сарай» высокого полета

Что же касается V90, дебютировавшего осенью прошлого года, то его вполне можно назвать самой милой машиной в нынешней модельной линейке Volvo. Особенно это касается «филейной» части авто. Фирменный дизайн задних блок-фар наиболее органично смотрится именно на V90 — по сравнению с той же XC90 или новой XC60. «Морда» Volvo V90 тоже неплохо выглядит — с ее не менее фирменными фарами. В общем, долго распинаться по поводу дизайна V90 Cross Country смысла особого нет — все основные его элементы мы, как уже было сказано, видели на одежке шведского (или китайского?) пошива у старших братьев.

Кстати, по поводу «шведскости». В ходе поиска подходящего места для съемки этого полноприводного универсала занесло нас на одну из немногих оставшихся доступными тихих набережных Москвы-реки — рай для рыболовов, бегунов и пенсионеров. Так вот, за пару часов съемки к нам по очереди подошло четверо пожилых джентльменов и каждый из них ознакомил нас с компроматом: «А ведь Volvo китайцы теперь делают»! Похвально, конечно, что даже широкие массы старичков осведомлены о контроле китайского Geely над шведской автомобильной маркой. Однако язык не поворачивается назвать это обстоятельство хорошей новостью для бренд-менеджеров компании, которая начинает каждый свой пресс-релиз со слов «Премиальный автопроизводитель Volvo Cars»…