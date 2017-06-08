Треть россиян выбирает поддержанные машины отечественных марок

Так, в первом квартале нынешнего года чуть больше трети (36,6%) всех поисковых запросов пришлось на модели российских марок. Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года автомобилисты на 1,18% реже стали присматривать для себя такие машины в интернете. Отмечается также, что больше других отечественными транспортными средствами интересуются жители Омска, Волгограда, а также Самары.

Доля запросов по японским автомобилям за январь-март составила 17,86%. Причем к поддержанным «японцам» чаще обращаются пользователи из Красноярска и Новосибирска, сообщает «Коммерсант».

А вот на третьей строчке расположились производители Германии — автомобилями с пробегом немецких марок в интернете интересуются 16,6% россиян. При этом согласно статистике наибольшей популярностью «немцы» пользуются у москвичей и петербуржцев.