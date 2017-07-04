Спрос на автомобили Hyundai продолжает расти

Почти половина всего объема проданных автомобилей Hyundai в России за первые шесть месяцев года пришлась на модель Solaris. Сменивший поколение седан привлек внимание 32 745 россиян. Стоит отметить, что в нашей стране высоким спросом пользуется и кроссовер Creta, разошедшийся тиражом в 24 143 машины. К слову сказать, этот автомобиль является самым популярным в России в сегменте SUV. А вот аутсайдером уже в который раз стал хетчбэк i30 — в его пользу сделали выбор всего 493 человека.

Впрочем, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, в самое ближайшее время, а именно в течение нескольких недель, к официальным дилерам Hyundai поступит i30 третьего поколения. На пресс-конференции, приуроченной к десятилетию «Хенде Мотор СНГ», Алексей Калицев, глава компании, рассказал журналистам, что эта модель является далеко не приоритетной. В Hyundai понимают, что спрос на хетчбэки в нашей стране стремительно падает и потому не возлагают на новинку огромные надежды.

В то же время г-н Калицев отметил, что все внимание в компании в настоящее время сосредоточено на седане Hyundai Sonata, который после длительного отсутствия возвращается на российский рынок. Напомним, продажи рестайлинговой «Сонаты» седьмой генерации должны стартовать уже в октябре.