«Экологические» поправки в ПДД ударят по половине автовладельцев страны

Лето 2017 побило многолетние нормы не только по количеству дождей, но и по числу случившихся в течение его первой половины правительственных изменений в ПДД. Не успели обсохнуть чернила на новых правилах перевозки детей в машине, как Дмитрий Медведев подписал новую новеллу. На этот раз речь идет преимущественно об экологии. С сего момента, например, в ПДД получили прописку такие понятия как «электромобиль» и «гибридный автомобиль». Кроме того, перечень дорожных знаков, которые могут устанавливаться на территории страны, пополнился табличкой «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и табличка «Экологический класс транспортного средства».

Напомним, что эти поправки в ПДД были подготовлены Минтрансом аж в 2014 году. Примерно тогда же власти некоторых крупных регионов взялись править экологическую обстановку на своей территории, придумывая запреты и штрафы за въезд в те или иные зоны машинам с низким экологическим классом мотора. Вот и в правительстве России уверены: «Подобные меры помогут снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду. Изменения в ПДД позволят регулировать режим проезда транспорта с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преимущество для экологически чистых автомобилей».