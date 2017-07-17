«Экологические» поправки в ПДД ударят по половине автовладельцев страны

Правительство РФ внесло в Правила дорожного движения «экологические» поправки. Теперь в них присутствуют такие слова, как «электромобиль», «гибидный автомобиль» и «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Характерно, что эти поправки в ПДД готовились в течение трех лет.
Максим Строкер

Лето 2017 побило многолетние нормы не только по количеству дождей, но и по числу случившихся в течение его первой половины правительственных изменений в ПДД. Не успели обсохнуть чернила на новых правилах перевозки детей в машине, как Дмитрий Медведев подписал новую новеллу. На этот раз речь идет преимущественно об экологии. С сего момента, например, в ПДД получили прописку такие понятия как «электромобиль» и «гибридный автомобиль». Кроме того, перечень дорожных знаков, которые могут устанавливаться на территории страны, пополнился табличкой «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и табличка «Экологический класс транспортного средства».

Напомним, что эти поправки в ПДД были подготовлены Минтрансом аж в 2014 году. Примерно тогда же власти некоторых крупных регионов взялись править экологическую обстановку на своей территории, придумывая запреты и штрафы за въезд в те или иные зоны машинам с низким экологическим классом мотора. Вот и в правительстве России уверены: «Подобные меры помогут снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду. Изменения в ПДД позволят регулировать режим проезда транспорта с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преимущество для экологически чистых автомобилей».

Другими словами, предполагается, что с помощью новых знаков местные власти будут закрывать въезд для «грязного» транспорта в жилые и рекреационные зоны или на иные подобные территории. Однако уже сейчас понятно, что с реализацией задумок по запрещению и штрафованию неэкологичного транспорта будут проблемы. Дело в том, что портят воздух преимущественно старые машины. Даже 10-летние авто в России соответствуют как минимум стандарту Евро-3 — в 2007 году на территорию страны запретили ввозить машины с более низким экологическим классом. Портят же воздух, в основном, старички типа ВАЗовской «классики» или «девятки», а также их ровесники.

Для справки: таких машин — возрастом старше 12 лет, выпущенных до 2005 года включительно — чуть ли не половина в легковом автопарке страны. В российских ПТС стали фиксировать экологический класс машины лишь с 2005 года. Благодаря этому обстоятельству, ничто и никто не в состоянии помешать вам въехать на эдаком чадящем рыдване в любую «экологическую зону», обозначенную новыми знаками. Даже если вас остановит инспектор, он не сможет выписать штраф. Раз в ПТС на вашу машину нет указания на ее экологический класс, значит, и формальных оснований для административного дела не существует. Все это означает, что новые «экологические» знаки в обозримом будущем будут устанавливать по большей части для красоты, а не для введения реальных ограничений.

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17 июля 2017
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