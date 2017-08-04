Названы лучшие автомобили для российских пенсионеров

Как сообщает портал iReactor, лучшей моделью для пожилых российских автомобилистов является отечественная LADA Priora. Обзавестись машиной 2010 года выпуска можно по цене в 190 000 рублей. Как отмечают авторы рейтинга, надежная и просторная «Приора» может похвастать высоким клиренсом и вместительным багажником.

На второй строчке расположился Ford Fusion. Здесь, помимо большого дорожного просвета, достоинством является экономичность — машина потребляет порядка 6—8 литров на 100 милометров в смешанном цикле. Приобести «Фьюжн» 2006 года на сегодняшний день можно по цене в 230 000 рублей.

Следом идет внедорожник Chevrolet Niva, который идеально подойдет для поездок на дачу. На вторичном рынке можно отыскать машину стоимостью от 190 000 рублей. Замыкают же лидерскую пятерку Hyundai Solaris и ВАЗ-2107. Ценники этих автомобилей с пробегом начинаются от 495 000 и 100 000 рублей соответственно.

Впрочем, чем руководствовались авторы этого рейтинга так до конца и непонятно. Как бы там ни было, гнаться за низкими ценниками, даже если бюджет крайне ограничен, не стоит. Бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке — и купив за копейки сомнительную подержанную машину, можно в дальнейшем потратить куда больше средств, нервов и времени на ее бесконечный ремонт.