Названы лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до 500 000 рублей

Фото: www.netcarshow.com
Не совсем понятно почему, но именно Toyota RAV4 возглавила сомнительный рейтинг лучших подержанных кроссоверов младше 10 лет стоимостью до 500 000 рублей. Помимо этой модели, в ТОП-5 попали корейский, британский и еще два японских автомобиля.
Виктория Базылева

Так, по мнению авторов рейтинга, лучший кроссовер с пробегом — Toyota RAV4 — отличается своей надежностью и практичностью. Кроме того, эта машина медленно теряет в цене на вторичном рынке, что также немаловажно.

На вторую строчку портал «Автоновости дня» поставил Suzuki Grand Vitara, оснащенный двухлитровым 140-сильным двигателем и автоматической коробкой передач. На третьем месте оказался Land Rover Freelander в модификации с 2,2-литровым дизельном турбомотором.

Четвертым стал корейский кроссовер Hyundai Santa Fe, который приводит в движение 189-сильный агрегат объемом 2,7 литра. А замыкает лидерскую пятерку Mitsubishi Outlander с трехлитровым двигателем.

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2 октября 2017
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