Из 1 093 491 авто, проданных Geely, в России реализовано лишь 2000

Локомотивом продаж марки стал новый кроссовер Geely Atlas (в Китае эта модель известна как Geely Boyue). Так, в ноябре 2017 года этот SUV нашел— 30 884 хозяев. Также в числе самых продаваемых моделей — Emgrand GS (17 487 единиц) и еще один новый компактный кроссовер Vision (13 647 штук). Всего же в ноябре холдинг продал 141 265 автомобилей, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13% больше, чем продажи за октябрь 2017 года. Но российские объемы и в декабре оказались малы — 169 проданных машин.

Ситуация, правда, в скором времени может измениться в лучшую сторону в связи с выводом на наш рынок упомянутого выше кроссовера Geely Atlas. По мнению экспертов, качество машины таково, что она может навязать очень серьезную конкуренцию не только популярным в нашей стране корейским автомобилям, но и японским, и европейским. Подробный тест-драйв этой новинки рынка вы можете найти здесь.