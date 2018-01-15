Глава FIAT Chrysler Automobiles: автопроизводителям осталось десять лет

Руководитель концерна FCA Серджио Маркионне предполагает, что уже через шесть-семь лет на первый план выйдут электромобили и беспилотники, а также такие сервисы как каршеринг. Все автостроители в свою очередь поделятся на премиальных и «простых транспортировщиков людей», которым придется вести ожесточенную борьбу за выживание.

По словам Маркионне, автомобильный бизнес никогда нельзя было назвать легким. Но если раньше все неудачи с игроками происходили вследствие собственных ошибок, то теперь им грозят опасности извне. Глава FCA уверен, чтобы остаться на плаву, автопроизводителям необходимо сконцентрироваться не на соперничестве, а на заимствовании опыта у развивающихся компаний и освобождении бесперспективных ниш рынка.

Любопытно, но на вопрос агентства Bloomberg о планах концерна FCA на ближайшие годы Маркионне отвечать не стал. Он лишь отметил, что компания опубликует свою пятилетнюю стратегию, в которой все подробно описано, летом нынешнего года.