Ford выпустит новый электрический кроссовер

В США открылся ежегодный международный Детройтский автосалон. Среди участников моторшоу — Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, KIA, Lexus, Infiniti, Chevrolet, Jeep и, конечно, Ford. Американцы презентовали публике пикап Ranger следующей генерации, кроссовер Edge ST и новую модификацию масл-кара Mustang, а также рассказали о планах компании на ближайшие годы.

Представители Ford заявили, что уже через два года модельный ряд марки пополнится абсолютно новым электрическим кроссовером. Никаких подробностей о новинке они раскрывать не стали, сообщив лишь, что за разработку машины отвечает подразделение Team Edison. Кроме того, стало известно, что электрокар получит название Mach 1, позаимствованное у «горячих» версий «Мустангов» предыдущих поколений.

Впрочем, это далеко не единственный «экологически чистый» проект, над которым в настоящее время ведется работа. Ранее председатель правления Ford Motor Company Билл Форд пообещал, что через четыре года линейка Ford будет насчитывать порядка сорока «зеленых» моделей. В их число также войдут гибридные F-150 и Mustang.