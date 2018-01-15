Россияне потратили на покупку новых машин в 2017 году 2 трлн. рублей

Российский автомобильный рынок постепенно восстанавливается. После четырех лет непрерывного падения продажи легковых и легких коммерческих машин в 2017-м наконец поползли вверх. Согласно данным агентства «Автостат», за период с января по декабрь официальные дилеры, реализовав около 1,48 млн. легковушек, выручили примерно 2 трлн. рублей.

Стоит отметить, что этот результат близок к показателю 2011 года, когда россияне потратили на новые авто 1,87 трлн. рублей. Однако до уровня 2012—2014 годов он не дотягивает. В докризисные времена автомобилисты ежегодно заносили в кассы дилеров по 2,3 трлн. рублей. И это с учетом того, что тогда цены на машины были значительно ниже, чем сейчас.

Информации о том, какие автопроизводители выручили наибольшие суммы от продажи своих машин в нашей стране в прошлом году, на сегодняшний день нет.