Названы самые продаваемые автомобили в Европе

Фото: www.netcarshow.com
Аналитическое агентство JATO Dynamics подвело итоги европейских продаж новых легковых автомобилей в минувшем году. Возглавил авторынок по результатам двенадцати месяцев хетчбэк Volkswagen Golf, ставший лидером уже в девятый раз подряд.
Виктория Базылева

При всех своих неоспоримых достоинствах хетчбэк Volkswagen Golf пользовался у россиян крайне невысоким спросом ввиду своей «кусающейся» цены. В 2016-м вольфсбургский автостроитель принял решение о прекращении поставок модели, оставив нам из машин С-класса лишь локализованную Jetta. Надо сказать, что популярность «Гольфа» постепенно снижается и в Европе, однако там он все еще остается самым продаваемым автомобилем.

По данным JATO Dynamics, в прошлом году счастливыми обладателями Volkswagen Golf стали 483 105 европейцев. По сравнению с январем-декабрем 2016-го продажи этой модели хоть и незначительно, но сократились — на 2%. При этом «Гольф» лидирует с большим отрывом — расположившийся на второй строчке Renault Clio разошелся тиражом в 327 395 единицы, что на 4% больше, нежели в предыдущем году.

Фото: www.netcarshow.com

Третьим по итогам 2017-го стал еще один Volkswagen — хетчбэк Polo. В его пользу сделал выбор 272 061 человек. Замыкают лидерскую пятерку Ford Fiesta и Nissan Qashqai — официальные дилеры реализовали 254 539 и 247 939 автомобилей. В десятку самых востребованных моделей также вошли Peugeot 208 (244 615 проданных машин), Volkswagen Tiguan (234 916 кроссоверов), Opel/Vauxhall Corsa (232 738 авто), Skoda Octavia (230 116 лифтбэков) и Opel/Vauxhall Astra (217 813 единиц) — все «европейцы», никаких «Тойот».

Напомним, что в России лидирующие позиции по итогам 2017 года заняли KIA Rio (96 689 автомобилей), LADA Granta (93 686 машин) и LADA Vesta (77 291 авто).

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30 января 2018
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