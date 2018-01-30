Названы самые продаваемые автомобили в Европе

При всех своих неоспоримых достоинствах хетчбэк Volkswagen Golf пользовался у россиян крайне невысоким спросом ввиду своей «кусающейся» цены. В 2016-м вольфсбургский автостроитель принял решение о прекращении поставок модели, оставив нам из машин С-класса лишь локализованную Jetta. Надо сказать, что популярность «Гольфа» постепенно снижается и в Европе, однако там он все еще остается самым продаваемым автомобилем.

По данным JATO Dynamics, в прошлом году счастливыми обладателями Volkswagen Golf стали 483 105 европейцев. По сравнению с январем-декабрем 2016-го продажи этой модели хоть и незначительно, но сократились — на 2%. При этом «Гольф» лидирует с большим отрывом — расположившийся на второй строчке Renault Clio разошелся тиражом в 327 395 единицы, что на 4% больше, нежели в предыдущем году.