Новые легковые автомобили подорожали в России на 2%

Среди автомобильных марок, оказавшихся в ТОП-35 по продажам, больше других подорожали машины китайских брендов Geely и Chery — в минувшем году их средняя цена подросла на 32% и 25,5% соответственно. Прайсы автомобилей Volkswagen, Hyundai, KIA поднялись на 10—20%. Стоимость машин Renault, Skoda, BMW, Ford и LADA, а также моделей других шестнадцати марок, увеличилась менее, чем на 9%, сообщает агентство «Автостат».

Однако не все автопроизводители в 2017 году переписывали ценники в большую сторону. Некоторые автомобили, напротив, подешевели. В их числе оказались машины УАЗ (-0,2%), Mercedes-Benz (-1,1%), Toyota (-2,4%), Land Rover (-3,3%) и Infiniti (-9%).

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» составил ТОП-5 самых продаваемых бюджетных кроссоверов, цены которых не превышают 1 000 000 рублей. Прочитать о том, какие автомобили можно приобрести, имея в распоряжении не больше миллиона целковых, можно здесь.