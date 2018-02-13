Hyundai Solaris утратил звание лидера корпоративных продаж в России

По итогам 2016 года самой востребованной моделью у российских компаний стал Hyundai Solaris, однако в 2017-м отечественный универсал LADA Largus его потеснил. В январе-декабре минувшего года авторитейлеры передали юридическим лицам 9889 «Ларгусов» (+38,5%), «Солярисы» же разошлись тиражом в 9884 единицы (+22%).

На третьем месте по корпоративным продажам оказался седан Volkswagen Polo — фирмы приобрели 8771 такую машину (+11%). В лидерскую пятерку также вошли KIA Rio и Skoda Rapid — дилеры реализовали 8248 и 7661 автомобилей, что на 48% и 43,5% больше, чем в 2016 году.

Кроме того, стабильно высокой популярностью у юридических лиц, согласно данным агентства «Автостат», пользуются седаны Toyota Camry (7631 проданный авто), Renault Logan (6443 машины), Skoda Octavia (6079 лифтбэков), LADA Granta (5657 единиц) и даже LADA 4x4 (5100 внедорожников).