Названы самые популярные иномарки в России

Наибольшей популярностью у россиян — не считая, конечно, отечественных авто — пользуются машины японских марок. Однако если смотреть по моделям, лидером автопарка является американская модель Ford Focus. Обладают такими машинами по состоянию на 1 января 2018 года 715 000 наших сограждан.

На второй строчке располагается Toyota Corolla — по данным агентства «Автостат», их в России насчитывается около 699 000 единиц. На третьей строчке находится Hyundai Solaris, в пользу которого сделали выбор 674 200 человек, а замыкают первую пятерку KIA Rio и Renault Logan — на учете в российской ГИБДД стоит 653 700 и 639 000 автомобилей соответственно.

В лидерскую десятку, согласно результатам исследования, входят также Chevrolet Niva (582 500 шт.), Daewoo Nexia (422 200 шт.), Volkswagen Polo (405 000 шт.), Toyota Camry (395 000 шт.) и Volkswagen Passat (370 000 шт.).