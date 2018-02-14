Новые седаны Volkswagen Polo и Jetta в Россию не приедут

В 2016 году, когда отрасль в нашей стране находилась в глубочайшем кризисе, от участия в крупнейшем российском моторшоу отказались практически все ведущие автопроизводители. Помимо отечественных и китайских марок, на выставке были представлены лишь Mercedes-Benz и Hyundai. Не густо.

Полный список компаний, которые привезут свои автомобили на ММАС-2018, пока не опубликован. Совершенно точно посетители мероприятия увидят новые, обновленные и концептуальные модели LADA, KIA и Renault — соответствующие заявления уже поступили от представителей этих марок. Ожидается, что гости также смогут познакомиться с последними разработками Hyundai и Geely.