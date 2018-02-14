Новые седаны Volkswagen Polo и Jetta в Россию не приедут

Фото: auto.ndtv.com
Представители компании Volkswagen объявили о своем решении отказаться от собственного стенда на Московском автосалоне (ММАС), который пройдет с 29 августа по 9 сентября в «Крокус Экспо». Однако вольфсбургский автостроитель все же участие в выставке примет, но в особом «инновационном формате».
Виктория Базылева

В 2016 году, когда отрасль в нашей стране находилась в глубочайшем кризисе, от участия в крупнейшем российском моторшоу отказались практически все ведущие автопроизводители. Помимо отечественных и китайских марок, на выставке были представлены лишь Mercedes-Benz и Hyundai. Не густо.

Полный список компаний, которые привезут свои автомобили на ММАС-2018, пока не опубликован. Совершенно точно посетители мероприятия увидят новые, обновленные и концептуальные модели LADA, KIA и Renault — соответствующие заявления уже поступили от представителей этих марок. Ожидается, что гости также смогут познакомиться с последними разработками Hyundai и Geely.

Фото: www.netcarshow.com

Свои машины выставит на Московском автосалоне и Volkswagen. Правда, у автостроителя не будет собственного стенда — вместо этого российское представительство организует «инновационную площадку» на открытом воздухе. Зрителям расскажут о передовых технологиях концерна в области «электромобильности и экологичных решений», а также предложат им провести тест-драйв двух новинок — большого кроссовера Teramont, который вот-вот поступит в шоу-румы дилеров, и Touareg следующей генерации.

А вот новые седаны Polo и Jetta мы, похоже, в этот раз не удивим. Напомним, появление этих моделей на российском рынке ожидается в 2019 году.

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14 февраля 2018
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