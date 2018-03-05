Названы крупнейшие автопроизводители по итогам 2017 года

Фото: www.volkswagenag.com
Итальянское аналитическое агентство Focus2move опубликовало статистику по мировым продажам автомобилей в 2017 году. Согласно этим данным, наибольшей популярностью у покупателей пользовались машины марок, входящих в концерн Volkswagen Group.
Виктория Базылева

По информации Focus2move, автомобили Volkswagen Group в прошлом году разошлись тиражом в 10,4 млн. единиц, что на 3,5% больше, нежели в 2016-м. Компания Toyota Motor, реализовавшая чуть меньше, а именно 10,2 млн. авто, оказалась на втором месте.

Лидерскую тройку замыкает альянс Renault-Nissan — в пользу машин французско-японской группы сделали выбор 10 млн. покупателей. В первую пятерку также вошли компании Hyundai-KIA и General Motors, продавшие 7,2 и 6,8 млн. автомобилей соответственно.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по другим сведениям, крупнейшим автопроизводителем в мире по итогам 2017 года стал альянс Renault-Nissan, оставивший Volkswagen Group и Toyota Motor позади себя.

Объясняется такое расхождение достаточно просто — аналитические агентства используют в своих исследованиях данные, полученные из разных источников.

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5 марта 2018
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