Столичные автомобилисты предпочитают бюджетные иномарки

Самой популярной моделью в Москве по результатам февраля стала KIA Rio, которая в минувшем месяце также возглавила общероссийский авторынок. Столичные дилеры продали 925 машин, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Помимо «Рио», в лидерскую тройку вошли Hyundai Solaris и Volkswagen Polo — эти автомобили разлетелись тиражами в 586 и 564 единицы.

Следом за бюджетными седанами идут кроссоверы Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan, в пользу которых сделали выбор 528 и 457 покупателей. Шестое место, по данным агентства «Автостат», досталось Skoda Octavia (424 шт), седьмое — Renault Kaptur (353 шт.), а восьмое — Nissan X-Trail (350 шт.). В первой десятке также оказались Skoda Rapid и Toyota Camry — обладателями этих машин стали 336 и 317 жителей столицы.

Стоит отметить, что пятерка самых востребованных легковых автомобилей по всей России выглядит несколько иначе. На первой строчке располагается KIA Rio (15 561 шт.), на второй и третьей — LADA Vesta (15 152 шт.) и LADA Granta (12 176 шт.), которые хорошо продаются в регионах. Четвертое место, как и в московском рейтинге, принадлежит кроссоверу Hyundai Creta (9770 шт.), а вот пятое — седану Hyundai Solaris (7587 шт.).