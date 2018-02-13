Почему GM-AVTOVAZ отказался от выпуска нового поколения Chevrolet Niva

Увы, но прогнозы портала «АвтоВзгляд» сбылись — долгожданная и многообещающая «Шнива» свежей генерации таки канула в Лету. Удивляться тут, в общем-то, нечему. Денег на реализацию проекта у совместного предприятия GM-AVTOVAZ нет, а с грамотным бизнес-планом, чтобы «выцыганить» у властей и кредиторов финансовую помощь, заморачиваться никто не стал.

Впрочем, по некоторым сведениям, «джиэмовцы» переключились на другие, совершенно новые продукты. Под них якобы уже даже готовится перспективная финансовая модель, которая в большей степени, чем Niva-2 должна заинтересовать инвесторов. Во всяком случае, об этом еще летом прошлого года упоминал бывший самарский губернатор Николай Меркушин.

Только вот верится в какие-то свежие проекты русско-американского союза с трудом. Зачем придумывать велосипед, если в наличии имеется фактически готовый продукт в виде Chevrolet Niva второго поколения, которая даже успела пройти ряд успешных ходовых испытаний? Похоже, это не более, чем утка или демонстрация рабочей деятельности.