Почему GM-AVTOVAZ отказался от выпуска нового поколения Chevrolet Niva

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на предприятии GM-AVTOVAZ, проект Chevrolet Niva-2 полностью остановлен. И, вероятно, работа над новым поколением русско-американского внедорожника не возобновится никогда.
Вячеслав Василенко

Увы, но прогнозы портала «АвтоВзгляд» сбылись — долгожданная и многообещающая «Шнива» свежей генерации таки канула в Лету. Удивляться тут, в общем-то, нечему. Денег на реализацию проекта у совместного предприятия GM-AVTOVAZ нет, а с грамотным бизнес-планом, чтобы «выцыганить» у властей и кредиторов финансовую помощь, заморачиваться никто не стал.

Впрочем, по некоторым сведениям, «джиэмовцы» переключились на другие, совершенно новые продукты. Под них якобы уже даже готовится перспективная финансовая модель, которая в большей степени, чем Niva-2 должна заинтересовать инвесторов. Во всяком случае, об этом еще летом прошлого года упоминал бывший самарский губернатор Николай Меркушин.

Только вот верится в какие-то свежие проекты русско-американского союза с трудом. Зачем придумывать велосипед, если в наличии имеется фактически готовый продукт в виде Chevrolet Niva второго поколения, которая даже успела пройти ряд успешных ходовых испытаний? Похоже, это не более, чем утка или демонстрация рабочей деятельности.

Как бы там ни было, но ни о новой «Шниве», ни о прочих новинках в GM-AVTOVAZ разговаривать не очень-то хотят. Еще бы, ведь говорить, собственно, не о чем. Впрочем, порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель пресс-службы Людмила Харчева кое-что рассказала, так или иначе подтвердив инсайдерскую информацию:

– В настоящее время работы по «Шевроле Нива» нового поколения по ряду причин приостановлены. По запросу одного из акционеров ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» обновило бизнес-план. Окончательное соглашение по поддержке проекта акционерами пока не достигнуто…

Между тем, даже патенты на промышленный образец Chevrolet Niva второй генерации компания продлевать не стала, хотя исправно платила пошлину с 2014-го по 2017 год. В базе Роспатента документы сертификации и одобрения типа транспортного средства получили пометку «могут прекратить свое действие».

Понятное дело, что запатентованные изображения внешнего вида машины, ее салона и других элементов и узлов, еще ни о чем не говорят — Toyota вон зарегистрировала свой кроссовер C-HR в январе минувшего года, а автомобиль на рынке пока так и не появился.

Однако зачем тогда «джиэмовцы» оплатили пошлину за действие патента на нынешнюю версию своего внедорожника? Ответ прост: текущая «Шнива» будет выпускаться еще столько, сколько будет востребована на рынке. А продается она весьма недурно — по итогам прошлого года владельцами авто стали свыше 31 000 россиян.

Периодически для стимуляции продаж компания проводит различные маркетинговые акции и выводит на рынок специальные версии модели. Этим и живет. А новая «Шеви Нива» — помянем — умерла, так и не успев родиться.

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13 февраля 2018
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