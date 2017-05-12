Названы города центральной России с самыми «убитыми» дорогами

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», новый проект, получивший название «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог» запустили еще в феврале. Эксперты, основываясь на информации от пользователей, которые оставляют свои комментарии на интерактивной карте, поэтапно проверяют состояние дорожного покрытия в регионах России. А затем составляют рейтинги, учитывая при этом скорость реагирования местных властей на жалобы жителей.

— В апреле мы проверили состояние дорог на территории Центрального федерального округа… Ситуация, конечно, изменилась в лучшую сторону, но не кардинально, — говорит координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев.

Следующий этап запускается 13 мая — на этот раз активисты прокатятся по дорогам Северо-Западного региона и оценят качество покрытия, отремонтированного в период с 2012 по 2016 год.

Отметим также, что в ближайших планах ОНФ значится экспедиция в города Поволжья, а чуть позже специалисты проверят качество дорог на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.