Власти Подмосковья выделили 6 млрд. рублей на снижение аварийности

– На приобретение техники для нужд мобильных бригад выделено 234,5 млн рублей, на приобретение материалов — 143,3 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Первые мобильные бригады, в обязанности которых входит оперативное восстановление дорожной инфраструктуры после аварий, появились в апреле нынешнего года. Помимо прочего, специалисты устанавливают на опасных участках подмосковных трасс металлические ограждения, дорожные знаки и светофоры. Также они наносят разметку, обеспечивают освещение перекрестков и пешеходных переходов.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, благодаря мобильным бригадам в Подмосковье сократились сроки ликвидации последствий ДТП в 15 раз.

К слову сказать, за первые семь месяцев нынешнего года смертность в авариях на дорогах Московской области снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Власти приняли целый комплекс мер, направленный на повышение безопасности. Однако наибольшую эффективность продемонстрировали именно мобильные бригады.