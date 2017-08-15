Власти Подмосковья выделили 6 млрд. рублей на снижение аварийности

Фото: dniprograd.org
Правительство Московской области выделило из бюджета 6 млрд. рублей на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Часть средств направлена на создание так называемых мобильных бригад.
Виктория Базылева

– На приобретение техники для нужд мобильных бригад выделено 234,5 млн рублей, на приобретение материалов — 143,3 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Первые мобильные бригады, в обязанности которых входит оперативное восстановление дорожной инфраструктуры после аварий, появились в апреле нынешнего года. Помимо прочего, специалисты устанавливают на опасных участках подмосковных трасс металлические ограждения, дорожные знаки и светофоры. Также они наносят разметку, обеспечивают освещение перекрестков и пешеходных переходов.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, благодаря мобильным бригадам в Подмосковье сократились сроки ликвидации последствий ДТП в 15 раз.

К слову сказать, за первые семь месяцев нынешнего года смертность в авариях на дорогах Московской области снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Власти приняли целый комплекс мер, направленный на повышение безопасности. Однако наибольшую эффективность продемонстрировали именно мобильные бригады.

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15 августа 2017
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