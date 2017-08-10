Автомобильные системы безопасности резко увеличивают риск попасть в аварию

Электронные ассистенты, удерживающие машину в пределах своей полосы на безопасном расстоянии от других автомобилей; тормозящие, чтобы избежать столкновений; легко отличающие пешеходов, домашних животных от фонарных столбов и умеющие много чего еще — давно уже не входят в разряд сенсаций. Чем дальше, тем больше они мелькают в списках оборудования не только премиальных, но и вполне бюджетных автомобилей.

Вот только их полезность и нужность сильно преувеличены. На деле массовое использование электронных помощников необратимо влечет за собой как минимум два крайне негативных момента: во-первых, они внушают водителю чувство ложной безопасности, а во-вторых, активно способствуют деградации навыков вождения.

И пока авантюристы от автопрома в компании лже-экспертов самого широкого профиля и политиканов-популистов устраивают ритуальные танцы, имеющие целью ускорить пришествие на Землю автономных технологий, настоящие специалисты бьют тревогу.