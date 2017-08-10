Автомобильные системы безопасности резко увеличивают риск попасть в аварию

Фото: www.architecturaldigest.com
Если ваш автомобиль способен самостоятельно затормозить в экстренной ситуации, контролировать слепые зоны и следить за поперечным движением на перекрестках, то это совсем не повод подпрыгивать от счастья на водительском сидении — вероятность аварии в таких «умных» машинах существенно возрастает.
Вадим Устинов

Электронные ассистенты, удерживающие машину в пределах своей полосы на безопасном расстоянии от других автомобилей; тормозящие, чтобы избежать столкновений; легко отличающие пешеходов, домашних животных от фонарных столбов и умеющие много чего еще — давно уже не входят в разряд сенсаций. Чем дальше, тем больше они мелькают в списках оборудования не только премиальных, но и вполне бюджетных автомобилей.

Вот только их полезность и нужность сильно преувеличены. На деле массовое использование электронных помощников необратимо влечет за собой как минимум два крайне негативных момента: во-первых, они внушают водителю чувство ложной безопасности, а во-вторых, активно способствуют деградации навыков вождения.

И пока авантюристы от автопрома в компании лже-экспертов самого широкого профиля и политиканов-популистов устраивают ритуальные танцы, имеющие целью ускорить пришествие на Землю автономных технологий, настоящие специалисты бьют тревогу.

Фото: theplaidzebra.com

— Вызывает большие опасения уровень подготовленности водителей, и мы сейчас пытаемся этот вопрос отслеживать, — жалуется порталу Automotive News президент Страхового института дорожной безопасности Эдриан Ланд. — Все, что делается для облегчения вождения, выливается в то, что люди становятся менее внимательными во время езды.

Между прочим, в отличие от политизированных балаболов, г-н Ланд знает, о чем говорит: за последние два года смертность на дорогах США подскочила на 14%, в 2016 году погибло более 40 000 человек. Несомненно, тому есть несколько причин, но ключевым фактором все же остается то, что водители чаще отвлекаются от дороги. Системы полуавтономного управления, которые и сами по себе далеки от совершенства, предназначены лишь для подстраховки водителя и ни в коем разе не могут его заменить даже частично. Вот о чем следует помнить каждому. Однако люди предпочитают верить пиар-откровениям шоумена от автомобильной индустрии Илона Маска и других подобных ему фриков. Они живут уже в следующем веке: пишут за рулем эсэмэски, бродят по просторам интернета, проверяют электронную почту. Похоже, нанесение макияжа за рулем можно считать одним из самых безобидных занятий. Думаете, это шутка? Преувеличение? Как бы не так.

Фото: www.automobilemag.com

В прошлом году водитель Tesla Model S, искренне поверивший в автономность автомобиля, окончил свои дни под полуприцепом фуры. Федеральное расследование, проведенное по факту его гибели, показало, что он касался руля в общей сложности 25 секунд за последние 37 минут поездки. Кстати сказать, по нашим данным компания Tesla была освобождена от ответственности за эту аварию.

— Чем дольше водитель пользуется этими системами, тем больше он доверяет этим системам, — приводит Automotive News слова Шан Бао, ведущего научного сотрудника Мичиганского университета. — В чрезвычайных ситуациях он будет доверять системам больше, чем самому себе.

Действительно, проведенные университетом исследования показали в частности, что привыкшие к наличию в автомобиле функции контроля слепых зон водители никогда не оглянутся через плечо при перестроении. Убравший свои ноги с педалей адепт секты круиз-контроля в случае, если электронный ассистент по какой-то причине не заметит препятствия, ни за что не успеет среагировать и вернуть конечности на положенные им места. Не менее опасна по мнению специалистов и система City Safety со всеми ее аналогами.

Фото: www.automotiveit.com

— Водитель, привыкший к ней в городе, не осознает, что на скоростях выше 50 км/ч автомобиль не сможет остановиться, — считает директор по машиностроению и автомобильной индустрии Американской автомобильной ассоциации Крейг Брэннон. — И это может плохо закончиться. Автомобилестроители, с таким энтузиазмом соревновавшиеся друг с другом в разработке все более продвинутых электронных помощников, теперь в испуге начинают изобретать технологии, ограничивающие возможности по их использованию.

Так, General Motors со следующего года внедряет на моделях Cadillac систему, отслеживающую движение глаз водителя при включенном круиз-контроле и не позволяющую отвлекаться от дороги. Автомобили Nissan будут сами останавливаться, если руль отпущен более, чем на 30 секунд. Можно ли сказать, что опасность систем безопасности — доказанный факт? Нет, это гораздо больше, чем факт. Так оно и есть на самом деле.

производители, безопасность дорожного движения, технология, беспилотный автомобиль
11 августа 2017
102