На московских улицах появится голубая разметка

Как сообщает «Коммерсант», в первую очередь голубую разметку нанесут на 25 улиц в Хамовниках. Если этот эксперимент признают удачным, линии появятся на дорогах в других районах города.

Предполагается, что благодаря нововведению число дорожных знаков сократится примерно на 40%. Указатели оставят лишь в тех местах, где необходимо обозначить парковочные места для инвалидов, бесплатные стоянки вблизи социальных объектов и ведомственные парковки.

Все остальные знаки ликвидируют. Отныне их функцию — информирование о запрете или разрешении оставить автомобиль — будет выполнять разметка.

– Нами проводится работа по сокращению количества дорожных знаков и одним из способов является применение дорожных знаков 5.29 «Зона регулируемой стоянки» на территории платного парковочного пространства, — сообщил первый замруководителя ЦОДД Александр Ходаков.