Когда в Москве исчезнут пробки

Представители «Лаборатории Касперского» рассказали, что в борьбе с многокилометровыми московскими заторами помогут беспилотные автомобили. Эксперты предполагают, что россияне пересядут на машины с автономными системами управления примерно к 2040 году — соответственно, и пробки «рассосутся» ориентировочно через 20—25 лет, сообщает МИЦ Новости России.

Объясняется это достаточно просто. Дело в том, что беспилотным автомобилем управляет компьютер — человеческий фактор в таком случае отсутствует. А значит, снижается количество допускаемых водителями ошибок, которые и приводят к заторам.

Кроме того, согласно прогнозу специалистов, в будущем в Москве могут исчезнут и наземные парковки, что позволит расширить проезжую часть.