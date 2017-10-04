Пешеходов лучше дорого штрафовать, чем дешево хоронить

Публичные слушания по обсуждению плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах, случившиеся на днях по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, назначенного несколько лет Президентом РФ главным ответственным за безопасность дорожного движения, превратились, на мой взгляд, в откровенный фарс. Причем с элементами мошенничества.
Александр Ростарчук

Достаточно сказать, что устрашающая вроде бы цифра в 19 500 человек, погибших на «зебрах», приведенная одним из участников дебатов, совершенно меркнет на фоне других статистических данных. Согласно которым из 29 600 аварий с участием пешеходов, случившихся в стране в минувшем году, 11 600 произошли по вине последних! То есть аж 40% подобных ДТП — исключительно на совести безлошадных граждан.

И если исключить из этого мартиролога «заслуги» пьяных отморозков за рулем (это отдельная тема разговора), то окажется, что пешеходы по собственной инициативе лезут под колес в 50% случаев. Но, судя по витийствам их защитников на прошедших слушаниях, крайними в создавшейся ситуации в очередной раз все-равно хотят оставить водителей, наказывая их все жестче и жестче. Даже г-н Шувалов усомнился в том, что штрафы для пешеходов, переходящих улицы и магистрали с нарушениями, нужно увеличивать (сейчас за неправильное поведение на переходах автовладельцы платят в казну 1500 рублей, а «пешики» — 500. И это при том, что последних практически не штрафуют).

Что ж, пешеход на дороге всегда прав. Даже когда мертв. Причем и в том случае, если гибнет под чужими колесами исключительно по своей вине. И водителю, увы, не отвертеться ни под каким соусом. Потому как по собственной дури угодивший под колеса гражданин (или наследники бесславно усопшего) обдерет его как липку. Так уж устроены наши законы. Они защищают даже самого незаконопослушного пешехода. А самого законопослушного водителя всегда делают крайним. И это при том, что, как уже говорилось, почти в 50% случаев в подобных авариях виноваты безлошадные граждане. Гуляй, рванина, нарушай безнаказанно дальше, калечь чужие судьбы!

И ведь калечат, да как! Помню характерный случай, датированный апрелем 2001 года. Тогда некто Шматко О. В. В неустановленном для того месте в темное время суток в нетрезвом состоянии пересекал Ярославское шоссе. Разумеется, был сбит. Водителем, ни на йоту не отступавшим от норм дорожных законов и не ожидавшим подобной подлянки и от других участников дорожного движения. Кругом виноватый Шматко выжил. Долго лечился, сел (по своей, подчеркну еще раз, пьяной воле) на инвалидность, утратил заработок. И… отсудил у ни в чем не повинного водителя около миллиона рублей. За вынужденный, так сказать, пьяный простой в течение всех этих лет. Причем несчастный автолюбитель кроме указанной суммы будет до конца дней гр-на Шматко выплачивать этому «калеке по собственному желанию» ежемесячно по 9000 «деревянных».

И сколько таких шматковых — пешеходов, раненных и погибших по своей вине — набралось у нас в стране только за 17 лет XXI века? При этом их число, как мы видем из статистики, продолжает расти. И эти люди продолжают наказывать совершенно невиновных в наезде, но моторизованных граждан если и не сажая их в тюрьму, то переводя их ни в чем не повинные семьи на голодный паек.

И для того чтобы заставить пешеходов уважать ПДД, их необходимо поставить в одинаковые правовые условия с шоферской братией. А поскольку для пешеходов не найти такого жупела, коим является лишение «прав» для первых, то и наказывать их надо гораздо строже. Переходишь дорогу на красный свет? Выложи 5000 рубликов. В неположенном месте? Заплати в бюджет 10 000 «деревянных».

Однако начальник ГУ ОБДД МВД РФ Михаил Черников почему-то считает, что даже для увеличения штрафов для пешеходов до уровня водителей «можно будет говорить после массового внедрения автоматических камер, контролирующих 'зебры». Простите, Михаил Юрьевич, а что дадут эти комплексы фиксации в смысле наказания неправильно преходящих дороги граждан? Да, с водителей будут сниматься необоснованные обвинения в непропуске пешеходов. Но пешеходы-то (если не будут сбиты) от наказания уйдут — на них ведь нет государственных регистрационных знаков и «письмо счастья» им не пришлешь. А вот если предусмотреть для этой категории участников дорожного движения неподъемные штрафы, то ваши же подчиненные начнут строго следить за соблюдением ими ПДД — строже, чем за моторизованными россиянами.

штрафы, ПДД, пешеходы, КоАП, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
4 октября 2017
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