Пешеходов лучше дорого штрафовать, чем дешево хоронить

Достаточно сказать, что устрашающая вроде бы цифра в 19 500 человек, погибших на «зебрах», приведенная одним из участников дебатов, совершенно меркнет на фоне других статистических данных. Согласно которым из 29 600 аварий с участием пешеходов, случившихся в стране в минувшем году, 11 600 произошли по вине последних! То есть аж 40% подобных ДТП — исключительно на совести безлошадных граждан.
И если исключить из этого мартиролога «заслуги» пьяных отморозков за рулем (это отдельная тема разговора), то окажется, что пешеходы по собственной инициативе лезут под колес в 50% случаев. Но, судя по витийствам их защитников на прошедших слушаниях, крайними в создавшейся ситуации в очередной раз все-равно хотят оставить водителей, наказывая их все жестче и жестче. Даже г-н Шувалов усомнился в том, что штрафы для пешеходов, переходящих улицы и магистрали с нарушениями, нужно увеличивать (сейчас за неправильное поведение на переходах автовладельцы платят в казну 1500 рублей, а «пешики» — 500. И это при том, что последних практически не штрафуют).