Пешеходов лучше дорого штрафовать, чем дешево хоронить

И сколько таких шматковых — пешеходов, раненных и погибших по своей вине — набралось у нас в стране только за 17 лет XXI века? При этом их число, как мы видем из статистики, продолжает расти. И эти люди продолжают наказывать совершенно невиновных в наезде, но моторизованных граждан если и не сажая их в тюрьму, то переводя их ни в чем не повинные семьи на голодный паек.

И для того чтобы заставить пешеходов уважать ПДД, их необходимо поставить в одинаковые правовые условия с шоферской братией. А поскольку для пешеходов не найти такого жупела, коим является лишение «прав» для первых, то и наказывать их надо гораздо строже. Переходишь дорогу на красный свет? Выложи 5000 рубликов. В неположенном месте? Заплати в бюджет 10 000 «деревянных».

Однако начальник ГУ ОБДД МВД РФ Михаил Черников почему-то считает, что даже для увеличения штрафов для пешеходов до уровня водителей «можно будет говорить после массового внедрения автоматических камер, контролирующих 'зебры». Простите, Михаил Юрьевич, а что дадут эти комплексы фиксации в смысле наказания неправильно преходящих дороги граждан? Да, с водителей будут сниматься необоснованные обвинения в непропуске пешеходов. Но пешеходы-то (если не будут сбиты) от наказания уйдут — на них ведь нет государственных регистрационных знаков и «письмо счастья» им не пришлешь. А вот если предусмотреть для этой категории участников дорожного движения неподъемные штрафы, то ваши же подчиненные начнут строго следить за соблюдением ими ПДД — строже, чем за моторизованными россиянами.