Чем грозит наезд на линию разметки парковки

Столичное парковочное пространство перегружено вне зависимости от жестких тарифов, и в некоторых районах приходится нарезать круги в поисках свободного места. И вот вы видите, как ряды припаркованных машин покидает одна из них, освобождая для вас заветный кусок асфальта. Немедленно застолбив его, вы выходите из автомобиля и обращаете внимание на то, что линия разметки парковочного места разделяет ваш автомобиль ровно посередине. То есть, формально вы заняли две парковочные ячейки.

Обычно в этом случае все стоящие рядом автомобили также припаркованы без учета обозначенных разметкой мест. Чаще всего это и служит поводом оставить все как есть, оплатить парковку и уйти по делам.