Чем грозит наезд на линию разметки парковки

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Оплата стоянки не освобождает от ответственности. И не думайте, что отдав мзду городским властям, вы можете парковаться как хотите. Асфальт разлиновали специально для вас, обозначив место, куда нужно вписаться. Игнорировать это противозаконно.
Иван Флягин

Столичное парковочное пространство перегружено вне зависимости от жестких тарифов, и в некоторых районах приходится нарезать круги в поисках свободного места. И вот вы видите, как ряды припаркованных машин покидает одна из них, освобождая для вас заветный кусок асфальта. Немедленно застолбив его, вы выходите из автомобиля и обращаете внимание на то, что линия разметки парковочного места разделяет ваш автомобиль ровно посередине. То есть, формально вы заняли две парковочные ячейки.

Обычно в этом случае все стоящие рядом автомобили также припаркованы без учета обозначенных разметкой мест. Чаще всего это и служит поводом оставить все как есть, оплатить парковку и уйти по делам.

Но стадное чувство грозит санкциями, и не стоит удивляться, если по возвращении вы обнаружите гаишника, который оформит на вас протокол о правонарушении. Согласно статье 12.16 1 КоАП РФ, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Обозначение границ парковочного места на проезжей части согласно пункту 1.1. ПДД считается горизонтальной разметкой, которую пересекать строго запрещается.

Обратите внимание, что речь идет только о проезжей части дороги, в то время, как за нарушение разметки парковки на прилегающих территориях, например, на стоянке супермаркета, ответственность не предусмотрена. Поэтому, если вы видите, что чья-то машина стоит прямо на линии, обозначающей границы места, не торопитесь пристраивать авто впритык к ней. Главным ориентиром на официальной стоянке должна быть разметка.

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27 октября 2017
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