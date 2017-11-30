В последний путь: пешеходам разрешат переходить улицу в любом месте

Фото: Геннадий Черкасов
Довольно любопытную инициативу выдвинули общественники из «Союза пешеходов», явно жаждущие крови своих собратьев. Возможно, что скоро им разрешат переходить проезжую часть абсолютно в любом месте.
Вячеслав Василенко

Во всяком случае, об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на председателя межрегионального общественного движения «Союза пешеходов» Максима Соколова. По словам автора инициативы, подобный опыт уже давно освоили в ряде европейских стран.

Да, с этим нельзя не согласиться. Однако в отличие от культурных, неукоснительно соблюдающих ПДД западных водителей, российские «рулевые» с завидной регулярностью эти самые правила нарушают. А уж что до пешеходов, то сбивают их как кегли даже в тех местах, где переход дороги разрешен. Вероятно, сей факт г-н Соколов в той или иной степени все же учел, поскольку предложил устроить бессистемное передвижение «безлошадных» по проезжей части лишь в центре городов. К тому же, речь он пока ведет исключительно о столичном регионе.

Фото: Евгений Семенов

Конечно, такие улицы возможны только в центре, где нет постоянного трафика, — подытожил председатель межрегионального общественного движения «Союза пешеходов» Максим Соколов.

Скорость движения автотранспорта на таких участках будет снижена до максимально допустимых 20 км/ч. Иначе говоря, и без того мертво стоящая в заторах Москва заглохнет в пробках окончательно. А в тот счастливый момент, когда у водителя появится возможность разогнаться, пешеходам лучше ему на дороге не попадаться. И ГИБДД, и ЦОДД не дадут соврать — появление на проезжей части средств фото- и видеофиксации в рядах российских автомобилистов нарушителей не искоренило.

Впрочем, эти меры изначально были направлены вовсе не на снижение аварийности, а на пополнение бюджета. Хотя г-ну Соколову, естественно, не запрещается устроить себе любимому знатную пиар-кампанию, а вместе с тем искусно подыграть главе ГИБДД России Михаилу Черникову, назвавшему Москву самым безопасным городом страны.

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30 ноября 2017
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