В последний путь: пешеходам разрешат переходить улицу в любом месте

Во всяком случае, об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на председателя межрегионального общественного движения «Союза пешеходов» Максима Соколова. По словам автора инициативы, подобный опыт уже давно освоили в ряде европейских стран.

Да, с этим нельзя не согласиться. Однако в отличие от культурных, неукоснительно соблюдающих ПДД западных водителей, российские «рулевые» с завидной регулярностью эти самые правила нарушают. А уж что до пешеходов, то сбивают их как кегли даже в тех местах, где переход дороги разрешен. Вероятно, сей факт г-н Соколов в той или иной степени все же учел, поскольку предложил устроить бессистемное передвижение «безлошадных» по проезжей части лишь в центре городов. К тому же, речь он пока ведет исключительно о столичном регионе.