За что гаишники штрафуют водителей в «мертвом» заторе

Часто бывает, что машина в пробке вынуждено остановилась на пешеходном переходе. Большинство водителей даже не подозревает, что в таком положении можно легко схлопотать штраф — по сути за то, что оказался не в том месте не в то время.
Максим Строкер

Не секрет, что время от времени у местных подразделений ГИБДД обостряется любовь к пешеходам и они «включают» очередной месячник по защите их прав и свобод от автомобилистов. Выражается это в том, что во время такого рода «акции» с рядовых дпсников начальство требует привозить с дежурства не меньше определенного количества протоколов по «пешеходным» статьям КоАП.

Одна из любимых полицейских ловушек в такое время — нерегулируемый пешеходный переход на улице, где частенько случаются пробки. Во время затора служивым достаточно встать возле «зебры» и тупо выписывать протоколы каждому водителю, чьей машине пришлось остановиться на ней из-за того, что впереди идущий транспорт прекратил движение и резко затормозил сразу после полосок на асфальте. Обычно протокол водителю оформляют, как ни странно, по части 3 статьи 12.19 КоАП — за «остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним». Санкция по этой статье — 1000 рублей штрафа. По этой логике, можно штрафовать водителя вообще любой машины, «толкающейся» в пробке по крайней правой полосе улицы, на которой запрещена остановка транспорта: остановился — штраф, еще раз — еще один и так далее до конца затора. Но для этого сорта «проклятых нарушителей ПДД» полиция почему-то делает исключение, удивительно, правда?!

Напомним в ПДД есть пункт 14.4, в котором «запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе». Однако чтобы оштрафовать водителя за такое нарушение в КоАП, на самом деле, просто не существует соответствующей статьи. По аналогии: пункт 13.2 ПДД точно также запрещает выезд машины на перекресток, когда сразу за ним образовался затор. И специальная статья КоАП 12.13 наказывает именно за нарушение этого требования 1000 рублями штрафа. Все логично. А за остановку на «зебре» в подобной ситуации, повторимся, санкций, фактически, не предусмотрено!

Особо одаренные «правоприменители» из числа сотрудников ДПС умудряются штрафовать водителей в подобных ситуациях даже по статье 12.18. КоАП — за «непредоставление преимущества в движении пешеходам». Вписывая при этом в протокол нарушение водителем пункта 14.1 ПДД — «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам». В такие моменты служивые внезапно перестают понимать разницу между машиной «приближающейся» к переходу и уже «стоящей» на нем. Таким образом, если вас оштрафовали за вынужденную, из-за затора, остановку на «зебре», единственный путь добиться справедливости лежит через суд. Помня о карательной установке у судей «на местах» по отношению к водителям, скажем, что добиться правды, скорее всего, удастся лишь в Верховном Суде. Дойти до высшей инстанции из-за 1000-рублевого штрафа мало кто способен. Пользуясь этим, дпсники и делают «план по протоколам», занимаясь, фактически, самоуправством.

штрафы, ПДД, пешеходы, зебра, КоАП, ГИБДД
6 сентября 2017
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