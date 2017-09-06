За что гаишники штрафуют водителей в «мертвом» заторе

Не секрет, что время от времени у местных подразделений ГИБДД обостряется любовь к пешеходам и они «включают» очередной месячник по защите их прав и свобод от автомобилистов. Выражается это в том, что во время такого рода «акции» с рядовых дпсников начальство требует привозить с дежурства не меньше определенного количества протоколов по «пешеходным» статьям КоАП.

Одна из любимых полицейских ловушек в такое время — нерегулируемый пешеходный переход на улице, где частенько случаются пробки. Во время затора служивым достаточно встать возле «зебры» и тупо выписывать протоколы каждому водителю, чьей машине пришлось остановиться на ней из-за того, что впереди идущий транспорт прекратил движение и резко затормозил сразу после полосок на асфальте. Обычно протокол водителю оформляют, как ни странно, по части 3 статьи 12.19 КоАП — за «остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним». Санкция по этой статье — 1000 рублей штрафа. По этой логике, можно штрафовать водителя вообще любой машины, «толкающейся» в пробке по крайней правой полосе улицы, на которой запрещена остановка транспорта: остановился — штраф, еще раз — еще один и так далее до конца затора. Но для этого сорта «проклятых нарушителей ПДД» полиция почему-то делает исключение, удивительно, правда?!