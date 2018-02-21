«Яндекс» запустил в Москве собственный каршеринг

Каршеринг — или краткосрочная аренда машин — набирает все большую популярность не только в Москве, но и в регионах. На рынок регулярно выходят новые игроки, предлагающие клиентам самые разные автомобили. На днях в столице заработал и еще один оператор — «Яндекс.Драйв».

Со временем пользователи смогут выбирать из двух тарифов — Base и Fix. Пока действует лишь Base — цена поездки формируется в зависимости от времени суток и спроса на машины в конкретном районе. Минимальная стоимость минуты аренды — 5 рублей. Чуть позже заработает и Fix, который предлагает водителю индивидуальный прайс, исходя из его маршрута. Тестирование этого тарифа начнется в ближайшее время.

Пользователь вправе завершить аренду авто на парковке внутри МКАД, в районах Митино, Жулебино, Новокосино, Северное и Южное Бутово, в аэропорту Шереметьево, а также в подмосковных городах Химки и Красногорск.

Кстати, минимальная ответственность за автомобиль «Яндекс.Драйва» по КАСКО в случае ДТП не превышает 30 000 рублей. То есть это максимальная сумма, которую могут потребовать с клиента, если произойдет авария.