ГИБДД спровоцировала рост аварий с грузовиками и понизила обороноспособность страны

Иначе говоря, граждане страны не хотят больше водить грузовики и трактора. Точнее — не видят в этом смысла, поскольку за этот тяжкий труд нынче платят копейки. За которые может и без удовольствия, но мертвой хваткой вцепляются гастарбайтеры из бывших советских республик. И им в этом в полной мере помогает наша госавтоинспекция, с подачи которой много лет подряд в нарушение всех международных и своих же законов и подзаконных актов национальные удостоверения меняли (и меняют) на российские без обучения в российских же автошколах и сдачи соответствующих экзаменов в ГИБДД. То есть водительские навыки и умения приезжего из забытого богом кишлака или аула (как и способ получения им «прав») не проверяются. Отсюда и рост числа ДТП с участием грузовиков и автобусов, снизить который предлагают сегодня переэкзаменовкой их водителей раз в пять лет. Но, подчеркнем, исключительно российских водителей, а не приезжих. То есть, по сути, ни коим образом не меняя ситуации.

Между тем, подобная политика ГУ ОБДД МВД РФ, особенно учитывая непростую политическую ситуацию, когда Россия, если уж по гамбургскому счету, находится во враждебном кольце, наносит непоправимый урон обороноспособности страны. Ведь в случае военного конфликта за рули и рычаги грузовиков, тягачей и танков попросту некому будет сесть — профессионалов становится все меньше и меньше. Они, повторимся, вымываются из профессии некомпетентными выходцами из ближнего зарубежья, которые в случае страшной беды сражаться за чужое и чуждое им государство уж точно не пойдут. Как и водить общественный транспорт в тылу испытывающей проблемы державе.

И если вы думаете, что главный редактор портала «АвтоВзгляд» сгущает краски, вот вам цифры. В 2016-м году «права» категории «D» получили 3142 человека, категории «С» — 71 154. А в 2017-м — 1043 и 55 303 соответственно. Управлять же троллейбусами в 2016-м захотело 1149 человек, а в 2017 — всего 194.