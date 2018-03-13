В Москве отказываются от указателей движения по полосам

Стало известно о планах московского ЦОДД убрать знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам» с растяжек и иных конструкций расположенных над проезжей частью. Вместо одного знака, расположенного над дорогой, планируется размещать по два новых — по обеим сторонам сторонам проезжей части. Один будет адресован водителям, двигающимся по правым полосам магистрали, а второй — шоферам машин, едущим по левым полосам. Подобные новшества планируется применять на дорогах с не менее чем четырьмя полосами движения.

Предполагается, что подобный способ организации движения, как сообщает «Ъ», должен будет «улучшить архитектурный облик города». Для начала, в качестве эксперимента, в начале апреля ЦОДД установит по-новому указатели движения по полосам на перекрестках улиц Дубравная, Люблинская, Куусинена и в ряде других мест. Сообщается, что эксперимент согласован с ГИБДД России.