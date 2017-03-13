Как не платят штрафы благодаря стертой разметке

В списке полезных свойств весенней погоды первым пунктом идут, разумеется, грязные номерные знаки. Во время активного таяния снега на обочинах, даже свежевымытая машина со сверкающим чистотой государственным регистрационным знаком уже через 20 минут езды покрывается таким слоем грязи, что под ним даже цвет кузова толком не разобрать, не говоря уже о возможности прочитать госномер. Между тем, на данный момент чуть ли не 70% всех штрафов в России выписываются с помощью комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. А заляпанный толстым слоем высохшей грязи госномер штрафующая камера видит, но прочитать не может. Придраться к нечитаемому номеру могут только живые гаишники. Но что может сделать полицейский патруль, если мимо него, рассекая мутные талые воды, сплошным потоком идут машины с грязными номерами? Останавливать каждого первого — не вариант.

Да и не особо интересно это служивым. Выйдет водитель такой машины, протрет тряпочкой номер, и все — человек «устранил причину остановки» и может спокойно ехать дальше. Поэтому весной вполне можно экономить на штрафах за превышение скорости, езду по обочине, полосе общественного транспорта и прочие подобные нарушения.

Второй типично весенний «косяк» водителя, который вполне может оказаться безнаказанным — выезд на «встречку». Очень часто в это время дорожная разметка оказывается стерта «в ноль» за зиму.