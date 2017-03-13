Как не платят штрафы благодаря стертой разметке

avtogid.kg
Миллионы колдобин, покрывшие асфальт с приходом тепла, не доставляют радости автовладельцу, однако эти весенние неприятности отчасти компенсируются экономией денег на уменьшении числа штрафов за нарушения ПДД.
Максим Строкер

В списке полезных свойств весенней погоды первым пунктом идут, разумеется, грязные номерные знаки. Во время активного таяния снега на обочинах, даже свежевымытая машина со сверкающим чистотой государственным регистрационным знаком уже через 20 минут езды покрывается таким слоем грязи, что под ним даже цвет кузова толком не разобрать, не говоря уже о возможности прочитать госномер. Между тем, на данный момент чуть ли не 70% всех штрафов в России выписываются с помощью комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. А заляпанный толстым слоем высохшей грязи госномер штрафующая камера видит, но прочитать не может. Придраться к нечитаемому номеру могут только живые гаишники. Но что может сделать полицейский патруль, если мимо него, рассекая мутные талые воды, сплошным потоком идут машины с грязными номерами? Останавливать каждого первого — не вариант.

Да и не особо интересно это служивым. Выйдет водитель такой машины, протрет тряпочкой номер, и все — человек «устранил причину остановки» и может спокойно ехать дальше. Поэтому весной вполне можно экономить на штрафах за превышение скорости, езду по обочине, полосе общественного транспорта и прочие подобные нарушения.

Второй типично весенний «косяк» водителя, который вполне может оказаться безнаказанным — выезд на «встречку». Очень часто в это время дорожная разметка оказывается стерта «в ноль» за зиму.

btv.md/

Сотрудники полиции прекрасно осведомлены о местах на дорожной сети, где водители из-за этого могут нечаянно пересечь осевую линию дороги и «пасутся» там в надежде либо на выполнения плана по лишенческим протоколам, либо на взятки. Но если в машине гражданина установлен видеорегистратор, попытки лишить вас «прав» или оштрафовать на тысячи рублей окажутся несостоятельными. Если водитель не имел возможности знать о существовании запрета — двойная сплошная не видна на записи — то и наказывать его ни один суд не вправе. Но чаще всего, как только полицейский понимает, что у «клиента» в машине стоит видеорегистратор, претензии к водителю улетучиваются сами собой. Отдельного упоминания заслуживают такие нарушения, как выезд на занятый перекресток и, например, непропуск пешехода на «зебре».

Штрафы «за стоп-линию» относительно невелик -- всего 800 рублей, однако повторное нарушение подобного рода в течение года может повлечь уже лишение «прав» на срок до полугода. Повсеместно стертые стоп-линии на перекрестках позволят автовладельцам на время забыть об этом. Непропуск пешехода на зебре лишением «прав», конечно, не грозит. Но у полицейских начальников порой случаются обострения любви к пешеходам, оборачивающиеся «месячниками» или «рейдами», в ходе которых инспектора на местах вынуждены ради отчетности перед руководством «пастись» вблизи «зебр». Стертая за зиму разметка пешеходного перехода, в случае отсутствия соответствующего дорожного знака на обочине — отличный повод отбиться от претензий обуянного «пешеходной любовью» инспектора.

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13 марта 2017
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