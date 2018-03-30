ГИБДД выступила против смены резины

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и столичная ГИБДД призвали московских автовладельцев не спешить с заменой зимней резины на летнюю.

«ЦОДД и ГИБДД призывает автовладельцев не спешить менять зимние шины на летние. В Москве установилась солнечная сухая погода, однако Центр организации дорожного движения Правительства Москвы совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве рекомендует водителям ездить в апреле на зимних шинах, пока не установится стабильная плюсовая температура. Мы рекомендуем менять на летние шины только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы. В настоящее время в утренние часы еще возможно образование гололедицы».

Ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС сообщил, что потепление придет в Центральную Россию в первых числах апреля 2018. По его словам, уже 2—3 апреля температурный фон будет близок к многолетним значениям: 5—8 градусов Цельсия выше нуля. При этом москвичам предстоит пережить несколько морозных ночей.