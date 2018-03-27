Когда за езду с разбитой фарой посадят на 15 суток

Остаться без фары или даже сразу двух можно по разным причинам. Например, из-за перегоревшей лампы. Либо из-за вышедшего из строя блока розжига, если мы говорим о ксеноновом свете. А еще авто может попасть в аварию, в результате которой фара приходит в негодность. В случае поломки водитель может и не подозревать об угасшей лампе. А снизившуюся интенсивность освещения списывать, к примеру, на загрязненность оптики. В случае, когда фара «сказала до свидания» из-за аварии, водитель не может не знать о том, что он нарушает требования ПДД. Хотя и в первом из перечисленных вариантов его раздолбайство не является оправданием.

Ведь пункт 2.3.1 Правил прямо требует от него «перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства». При этом ПДД запрещают «движение при не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости». Под «недостаточной видимостью» понимается видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. То есть, получается, что ездить с разбитой фарой или когда в ней перегорела лампочка можно лишь днем и в хорошую погоду.