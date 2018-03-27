Когда за езду с разбитой фарой посадят на 15 суток

sputniknews.kz
Неработающая фара на автомобиле — достаточно распространенное явление на российских дорогах. Причины такой неполадки бывают разными, а результатом может стать не только неприятный разговор с сотрудником ГИБДД и санкция по КоАП, но и серьезная авария.
Максим Строкер

Остаться без фары или даже сразу двух можно по разным причинам. Например, из-за перегоревшей лампы. Либо из-за вышедшего из строя блока розжига, если мы говорим о ксеноновом свете. А еще авто может попасть в аварию, в результате которой фара приходит в негодность. В случае поломки водитель может и не подозревать об угасшей лампе. А снизившуюся интенсивность освещения списывать, к примеру, на загрязненность оптики. В случае, когда фара «сказала до свидания» из-за аварии, водитель не может не знать о том, что он нарушает требования ПДД. Хотя и в первом из перечисленных вариантов его раздолбайство не является оправданием.

Ведь пункт 2.3.1 Правил прямо требует от него «перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства». При этом ПДД запрещают «движение при не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости». Под «недостаточной видимостью» понимается видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. То есть, получается, что ездить с разбитой фарой или когда в ней перегорела лампочка можно лишь днем и в хорошую погоду.

А на практике никто из попавших в не особо серьезную аварию и ждущих выплаты от страховой компании автовладельцев на это требование Правил внимания не обращает. И от того сотни, если не тысячи «одноглазых» машин колесят по дорогам нашей страны круглосуточно. Хотя в темное время они создают более чем реальную угрозу окружающим. Какие же кары грозят безалаберному автовладельцу такого транспорта? На первый взгляд, не особо страшные. Статья 12.5 КоАП за управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена обещает предупреждение или штраф в 500 рублей.

По большому счету — ерунда. Но есть одно «но»! Если машину с неработающей фарой сотрудники полиции остановили ночью, они, предупредив водителя, что он нарушает ПДД, вполне могут потребовать от него прекратить движение до наступления светлого времени суток. Это вполне законное требование представителя власти. И если водитель махнет на него рукой и уедет дальше хоть на метр, будет считаться, что он «не повиновался законному распоряжению сотрудника полиции». А вот за это по статье КоАП 19.3 предусматривается гораздо более серьезное наказание — вплоть до 15 суток административного ареста. И все из-за какой-то лампочки!

штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, арест, авария, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
27 марта 2018
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