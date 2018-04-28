Единственное шоссе в Сочи начнут модернизировать в 2019 году

Росавтодор рассматривает проект радикальной модернизации трассы А-147 — фактически единственной автомобильной дороги, связывающей курортную зону Сочи с остальной территорией нашей страны. Шоссе А-147 Джубга-Сочи-граница с Абхазией испытывает сейчас постоянно растущую нагрузку. Во время курортного сезона трафик на ней таков, что пробки могут растягиваться на несколько десятков километров, в которых авто стоят на подъездах к городу-курорту по несколько часов.

– Мы надеемся, что в 2019 году приступить к реализации проекта реконструкции трасс А-147. Я думаю, что и в целом вся дорога от Джубги до Сочи будет реконструирована, — цитирует ТАСС замглавы Федерального дорожного агентства Игоря Астахова.