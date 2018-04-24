Власти призывают водителей стучать друг на друга, но не на дорожников

Речь идет о предложении депутатов Госдумы от ЛДПР дополнить КоАП РФ нормами, дающими автомобилистам возможность передавать правоохранительным органам видеозаписи с информацией о нарушении требований по организации дорожного движения. В частности, документом предлагается фиксировать нарушения, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. При этом административная ответственность за такие правонарушения возлагается на должностных и юридических лиц, ответственных за надлежащее содержание дорог. Однако правительству страны эта идея почему то не понравилась.

При этом, что характерно, власти страны совершенно не против того, чтобы водители стучали друг на друга, делясь с полицией своими фото и видеоматериалами о нарушения ПДД коллегами по потоку. Однако стучать на дорожников, чьи действия могут привести к не менее страшным ДТП и человеческим жертвам, чиновники не разрешили. Мы далеки от мысли, что лица, причастные к отрицательному отзыву на вполне логичный законопроект аффилированы с компаниями, строящими и ремонтирующими наши улицы и магистрали, но нехороший осадок от столь явной двойной бухгалтерии остался.