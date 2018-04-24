Власти призывают водителей стучать друг на друга, но не на дорожников

Правительство РФ подготовило отрицательный отзыв на депутатский законопроект, предусматривающий создание условий для личного участия граждан в повышении уровня безопасности дорожного движения, снижения смертности и травматизма на дорогах, укрепления доверия граждан к правоохранительным органам.
Речь идет о предложении депутатов Госдумы от ЛДПР дополнить КоАП РФ нормами, дающими автомобилистам возможность передавать правоохранительным органам видеозаписи с информацией о нарушении требований по организации дорожного движения. В частности, документом предлагается фиксировать нарушения, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. При этом административная ответственность за такие правонарушения возлагается на должностных и юридических лиц, ответственных за надлежащее содержание дорог. Однако правительству страны эта идея почему то не понравилась.
При этом, что характерно, власти страны совершенно не против того, чтобы водители стучали друг на друга, делясь с полицией своими фото и видеоматериалами о нарушения ПДД коллегами по потоку. Однако стучать на дорожников, чьи действия могут привести к не менее страшным ДТП и человеческим жертвам, чиновники не разрешили. Мы далеки от мысли, что лица, причастные к отрицательному отзыву на вполне логичный законопроект аффилированы с компаниями, строящими и ремонтирующими наши улицы и магистрали, но нехороший осадок от столь явной двойной бухгалтерии остался.
Тем более, что по мнению одного из авторов законопроекта председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, участники дорожного движения нередко становятся виновными в ДТП в результате ненадлежащего выполнения работ по монтажу дорожных знаков, разметки, строительства объектов и дорожных сооружений:
– Более того, — говорит г-н Нилов, — часто знаки и разметка прямо противоречат друг другу, не соответствуют техническим стандартам и утвержденной схеме размещения, а то и вовсе «пропадают» с мест, где были установлены ранее'. И это при том, что примерно четверть от всего количества ДТП в стране происходит из-за несоответствующего действующим нормативам состояния дорог и дорожной инфраструктуры. И в этом смысле помощь автолюбителей в выявлении фактов ненадлежащего содержания дорог упростит процедуру привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, и станет превентивной мерой, направленной на сохранение жизни и здоровья большого количества водителей и пешеходов…