За первые сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля

Согласно данным Управления дорогами «Тамань», в первые 24 часа работы Крымского моста им воспользовались более 20 000 водителей. Порядка 10 700 шоферов направлялись с материковой части России в сторону Керчи, еще около 10 000 — с полуострова в Тамань. Наибольшую загруженность трассы дорожные службы зафиксировали в утренние и вечерние часы, а ночью по трассе проезжало примерно 200 автомобилей в час.

Интересно, что в первые же сутки на Крымском мосту по тем или иным причинам встали четыре машины. Водитель одной из них был вынужден остановиться из-за неисправности транспортного средства, а драйверы из трех других не рассчитали топливо. Оперативно сработали эвакуаторщики, которые круглосуточно дежурят на новой трассе. Они располагают двумя автомобилями для транспортировки легковушек и еще двумя — для перевозки автобусов.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что 16 мая также было выписано несколько постановлений мотоциклистам, нарушившим Правила дорожного движения на Крымском мосту. Байкеров оштрафовали за то, что они в попытке сделать несколько красивых фотографий остановились на арочном пролете, чего делать нельзя.