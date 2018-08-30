На трассе M-11 открывается новый платный участок

Со дня на день введут в эксплуатацию новый платный отрезок автодороги M-11, соединяющей две российские столицы. Автомобилисты, чей путь лежит через вечно простаивающие в пробках Клин и Солнечногорск, смогут значительно сэкономить время — сорокакилометровый участок, открытие которого вот-вот состоится, идет в обход этих городов.

Новый отрезок M-11 позволит водителям «пролетать» без малого сотню верст от МКАД в сторону Северной Пальмиры без каких-либо светофоров, перекрестков и населенных пунктов. Запуск участка от 58-го до 97-го километра способствует разгрузке федеральной трассы M-10 «Россия», которая уже давно утратила свою пропускную способность.

Напомним, на днях портал «АвтоВзгляд» опубликовал любопытный материал об автодороге М-11. Какие секреты таит в себе платная «Ленинградка» и почему на трассе действуют такие высокие тарифы, можно узнать, пройдя по этой ссылке.