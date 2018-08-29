Бутылка на асфальте: что опасней — объезжать или давить?

В результате того инцидента бутылки не попали под колеса и риска пробить шину (или сразу несколько шин!) осколками не было. Однако данное проявление чьего-то клинического идиотизма или подросткового «остроумия» заставило задуматься. А действительно: ведь дорожные условия бывают совершенно разные — может оказаться так, что тормозить или маневрировать вокруг злополучного стеклянного изделия на асфальте не представится особой возможности. Как быть в такой ситуации?

При наличии свободной полосы того же направления движения лучше всего перестроиться в нее и обогнуть стеклянное препятствие. Но если асфальт скользкий из-за дождя или снега-льда, резкий маневр в исполнении неопытного драйвера может окончиться серьезной аварией, а не только проколотой покрышкой.

Если же свободных полос попутного направления не наблюдается, на «встречке» — машины, а сзади нависает кабина тяжелой фуры, получается, что выбора практически нет — бутылку придется переехать. Опыт показывает, что чаще всего в случае, когда машина наезжает на бутылку колесом, стекляшка просто разбивается, не нанося вреда резине. Но 100-процентной гарантии этого исхода нет. Иногда бутылка раскалывается неудачно и от ее острых осколков страдает не более толстая часть колеса — протектор, — а боковина покрышки.