Бутылка на асфальте: что опасней — объезжать или давить?

news.asiantown.net
Не перевелись еще шутники на земле русской! Это же так забавно: расставить ночью поперек проезжей части в плохо освещенном месте несколько пустых бутылок из-под шампанского и заставить нервничать водителей! Именно с такой «засадой» столкнулся автор этих строк пару дней назад.
Максим Строкер

В результате того инцидента бутылки не попали под колеса и риска пробить шину (или сразу несколько шин!) осколками не было. Однако данное проявление чьего-то клинического идиотизма или подросткового «остроумия» заставило задуматься. А действительно: ведь дорожные условия бывают совершенно разные — может оказаться так, что тормозить или маневрировать вокруг злополучного стеклянного изделия на асфальте не представится особой возможности. Как быть в такой ситуации?

При наличии свободной полосы того же направления движения лучше всего перестроиться в нее и обогнуть стеклянное препятствие. Но если асфальт скользкий из-за дождя или снега-льда, резкий маневр в исполнении неопытного драйвера может окончиться серьезной аварией, а не только проколотой покрышкой.

Если же свободных полос попутного направления не наблюдается, на «встречке» — машины, а сзади нависает кабина тяжелой фуры, получается, что выбора практически нет — бутылку придется переехать. Опыт показывает, что чаще всего в случае, когда машина наезжает на бутылку колесом, стекляшка просто разбивается, не нанося вреда резине. Но 100-процентной гарантии этого исхода нет. Иногда бутылка раскалывается неудачно и от ее острых осколков страдает не более толстая часть колеса — протектор, — а боковина покрышки.

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В этом случае шина сдувается почти мгновенно, что на высокой скорости почти гарантированно приводит потере управления. А дальше — как повезет: может и удастся избежать ДТП, а может и нет. Поэтому давить колесами стеклянное изделие на проезжей части не стоит.

Так что остается один выход — по возможности постараться пропустить бутылку между колес своего авто. В большинстве случаев это возможно. Причем — даже если бутыль не лежит на боку, а гордо стоит вертикально. В такой позиции машина ударит по ней нижней кромкой переднего бампера. Бояться, что его пластмасса от такого удара треснет не стоит.

Во-первых потому, что такое повреждение — отнюдь не самая большая плата за несостоявшееся серьезное ДТП. А во-вторых, бампер, скорее всего, от удара и не пострадает особо — разве что, может быть, на краске в районе его нижней кромки останется небольшой скол, не более. Не поленитесь, нагнитесь и ознакомьтесь с текущим состоянием этой детали у вашего авто. А теперь вспомните сколько раз вы в последней время хрустели бампером по бордюрам или зимним сугробам. Одной «коцкой» на краске больше, одной меньше — вы и не заметите. Так что сбивайте бутылки бампером — и будет вам счастье. То есть — отсутствие аварий.

ПДД, авария, ДТП
29 августа 2018
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