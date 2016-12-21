Москвичи собираются жаловаться на Дептранс столицы Владимиру Путину

В ближайшее время, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», они планируют сдать более 25 000 подписей с жалобой на действия чиновников Дептранса и мэрии в администрацию Президента РФ и, кроме того, продолжают проводить митинги против платной парковки. Так, активно работают в этом направлении инициативные группы жителей районов Измайлово, Бутырский, Строгино, Хорошевский, Нагатинский и других районов Москвы, которые уже собрали или продолжают собирать подписи против платных парковок и повсеместной установки знаков 3.27.

А 26 декабря — в день очередного расширения зоны платной парковки — в Тимирязевском районе состоится разрешенный (!) властями митинг против платных парковок. Мероприятие пройдет по адресу: Дмитровское шоссе, д. 49 корп. 1 (у кинотеатра «Комсомолец») в 19:00. Организаторами заявлено, что мероприятие не будет содержать никакой партийной и политической окраски, проводить его будут сами жители района.