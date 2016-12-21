Москвичи собираются жаловаться на Дептранс столицы Владимиру Путину

Напомним, что тогда на «Пушку» пришло протестовать максимум 3000 человек из около четырех миллионов автовладельцев Москвы. Что вполне обоснованно дает столичной администрации моральное право и дальше гнуть свою линию, распространяя платные парковки на всю столицу; поднимая цены на парковку, а в недалеком будущем и взимая плату за въезд в мегаполис. При этом своей пассивностью москвичи одобрили и реформу общественного транспорта, благодаря которой маршрутки были ликвидированы как класс, а автобусы теперь приходится ждать по 40−50 минут (с учетом того, что некоторые районы города вообще остались без них, а постыдные очереди на остановках уже стали привычным явлением для столицы России). Кстати, за новые неудобства с 1 января 2017 года граждане будут вынуждены платить больше — проезд в метро и наземном городском транспорте подорожает на 7,5% - стоимость «Единого» (дает право проезда в метро, на МЦК, монорельсе и на наземном транспорте) на одну поездку повысится с 50 до 55 рублей, на две поездки — со 100 до 110 рублей, на 20 поездок — с 650 до 720 рублей, на 40 поездок — с 1300 до 1440 рублей, на 60 поездок — с 1570 до 1700 рублей. Одним словом, куда не кинь — везде клин. Но, уверены активные горожане, вышибить его все-таки можно. В том чиле и с помощью… президента страны.
В ближайшее время, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», они планируют сдать более 25 000 подписей с жалобой на действия чиновников Дептранса и мэрии в администрацию Президента РФ и, кроме того, продолжают проводить митинги против платной парковки. Так, активно работают в этом направлении инициативные группы жителей районов Измайлово, Бутырский, Строгино, Хорошевский, Нагатинский и других районов Москвы, которые уже собрали или продолжают собирать подписи против платных парковок и повсеместной установки знаков 3.27.
А 26 декабря — в день очередного расширения зоны платной парковки — в Тимирязевском районе состоится разрешенный (!) властями митинг против платных парковок. Мероприятие пройдет по адресу: Дмитровское шоссе, д. 49 корп. 1 (у кинотеатра «Комсомолец») в 19:00. Организаторами заявлено, что мероприятие не будет содержать никакой партийной и политической окраски, проводить его будут сами жители района.