Россиян, желающих купить подержанную машину, становится больше

Как сообщает агентство Regnum, этот «показатель желаний» увеличился на 5% по сравнению с предыдущем годом, когда намерение обзавестись транспортным средством выразили 35% респондентов — граждане не планируют откладывать покупки даже в связи с некоторыми финансовыми трудностями. Впрочем, по сравнению с результатами 2015 года доля страждущих нового авто уменьшилась с 61% до 54%, а вот тех, кто планирует воспользоваться услугами вторичного рынка, напротив, стало чуть больше: показатель подрос с 27% до 30%. При этом 28% россиян четко заявили, что в связи с непростыми экономическими временами будут рассматривать варианты более «скромных» моделей или подержанных авто.

Исследование было проведено в январе нынешнего года — в опросе приняли участие 3000 владельцев автомобилей от 18 лет, которые проживают в городах и сельских местностях во всех регионах страны.