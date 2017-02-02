Россиян, желающих купить подержанную машину, становится больше

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Очередной опрос граждан России показал, что число желающих приобрести автомобиль растет, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране. Согласно данным исследования, 40% опрошенных в 2017 году планируют купить машину. Правда, большинство из них думает о подержанных «колесах».

Виктория Базылева

Как сообщает агентство Regnum, этот «показатель желаний» увеличился на 5% по сравнению с предыдущем годом, когда намерение обзавестись транспортным средством выразили 35% респондентов — граждане не планируют откладывать покупки даже в связи с некоторыми финансовыми трудностями. Впрочем, по сравнению с результатами 2015 года доля страждущих нового авто уменьшилась с 61% до 54%, а вот тех, кто планирует воспользоваться услугами вторичного рынка, напротив, стало чуть больше: показатель подрос с 27% до 30%. При этом 28% россиян четко заявили, что в связи с непростыми экономическими временами будут рассматривать варианты более «скромных» моделей или подержанных авто.

Исследование было проведено в январе нынешнего года — в опросе приняли участие 3000 владельцев автомобилей от 18 лет, которые проживают в городах и сельских местностях во всех регионах страны.

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2 февраля 2017
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