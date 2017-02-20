В ДТП под Саратовом погибли шесть человек

ГУМВД сообщает, что инцидент произошел 20 февраля в районе села Тарумовка Петровского района около 5 утра. Водитель KIA Rio не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Almera. Водители обоих автомобилей и четверо пассажиров погибли. Представитель прокуратуры также отметил, что машины двигались в условиях ограниченной видимости в ночное время суток, и погодные условия к ДТП отношения не имели.

По предварительным данным, в «Рио» находились иностранцы — граждане Узбекистана и Таджикистана — у которых подходил к концу срок пребывания в России, а за рулем японского автомобиля был 62-летний житель города Петровск.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.