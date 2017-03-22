Жители Москвы предпочитают автомобили корейских марок

Как сообщает агенство «Автостат», в минувшем месяце владельцами новеньких «Рио» стали 811 жителей Москвы, и это на 8,5% меньше, чем в феврале прошлого года. Вторым оказался Hyundai Solaris, потерявший 23% и разошедшийся тиражом в 792 автомобиля. На третьей строчке расположился еще один «кореец» — Hyundai Creta: в пользу кроссовера сделали выбор 602 человека.

Отметим также, что в феврале столичные дилеры Volkswagen продали 550 автомобилей Polo (+59%), а Skoda реализовала 461 Octavia (+33%).

В минувшем месяце общий объем первичного рынка легковых автомобилей в Москве составил 14 500 автомобилей, что на 10% ниже результата февраля 2016 года.