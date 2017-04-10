Социальному такси и инвалидам разрешат ездить по «выделенкам»

Так, на состоявшемся сегодня в Госдуме «круглом столе» депутаты предложили разрешить инвалидам-автомобилистам и социальному транспорту ездить по полосам, выделенным для движения общественного транспорта; приблизить парковки для них с достаточным количеством машино-мест к медицинским учреждениям и учреждениям социального обслуживания; расширить перечень инвалидов, которым разрешено бесплатно парковаться в других местах.

— Технически контролировать, инвалид выехал на «выделенку» или нет, достаточно просто, — комментирует инициативу председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Для этого существующие базы данных таких людей нужно интегрировать с камерами фиксации. Тем более, что уже сегодня доступ к ним имеют и ЦОДД, если говорить о Москве, и ГИБДД. Просто пока не принято политическое решение по этому вопросу, никто этим не хочет заниматься.

Как, впрочем, и тем, чтобы объединить региональные базы данных по инвалидам в федеральную. В результате инвалид из Орла не может бесплатно парковаться в Москве, а инвалид из Москвы не сможет выезжать на «выделенки» в Орле. Подобный дискриминационный, да и просто лишенный здравого смысла, подход надо менять…