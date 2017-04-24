Девушка целовала машину целых 50 часов

Им пришлось не так легко, как может показаться. У многих на губах вздулись волдыри, из-за многочасового стояния в неудобной позе начинались сильные боли в спине. Однако люди мужественно терпели неудобства в своем неодолимом стремлении добиться халявы. Первые четыре часа необычного конкурса транслировались в прямом эфире на странице радиостанции Facebook. Между прочим, бездельников, желающих посмотреть на странных участников действа оказалось достаточно много.

По данным портала «АвтоВзгляд» подобные конкурсы проводит с 2007 года компания Chevrolet. И в 2012 году в Мичигане победитель целовал седан в течение 70 часов!