Девушка целовала машину целых 50 часов

Победительнице конкурса Kiss a KIA достался вожделенный приз после поцелуя, продлившегося в течение 50 часов! Правила соревнования довольно просты: последний, кто оторвет губы от автомобиля, и будет объявлен победителем. При этом каждый час участникам давались 10 минут на то, чтобы размять губы. Конкурс был организован радиостанцией KISS FM, в нем состязались 20 человек.
Выиграть машину можно самыми разными способами. Вот, например, 30-летняя Дилини Джаясурия из Остина, штат Техас, получила новенькую KIA Optima LX за 22 000 долларов, победив в конкурсе на самый долгий поцелуй автомобиля.
Им пришлось не так легко, как может показаться. У многих на губах вздулись волдыри, из-за многочасового стояния в неудобной позе начинались сильные боли в спине. Однако люди мужественно терпели неудобства в своем неодолимом стремлении добиться халявы. Первые четыре часа необычного конкурса транслировались в прямом эфире на странице радиостанции Facebook. Между прочим, бездельников, желающих посмотреть на странных участников действа оказалось достаточно много.
По данным портала «АвтоВзгляд» подобные конкурсы проводит с 2007 года компания Chevrolet. И в 2012 году в Мичигане победитель целовал седан в течение 70 часов!
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