«Яндекс.Навигатор» станет платным

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на представителей «Яндекса», коммерческим предприятиям для получения доступа к сервисам «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» потребуется специальная лицензия. Тестовый период начнется уже с 1 мая нынешнего года: в первую очередь он затронет «навигатор», а чуть позже доберется и до «карт».

При этом условия оформления и использования коммерческих лицензий разработают лишь по завершению тестирования. Ожидается, что некоторые бесплатные лимиты сохранятся, а вот полная версия и дополнительный функционал приложений будут настраивать под каждого конкретного клиента индивидуально после приобретения «пропуска». Однако по мнению некоторых экспертов, «Яндекс» может столкнуться с трудностями и даже потерять клиентов:

— Если вы предлагаете сервис за деньги, а у конкурента есть бесплатный продукт с аналогичной функциональностью или чуть хуже, то всегда выигрывает ваш соперник, — говорит глава maps. me Евгений Лисовский.

Стоит также отметить, что «Яндекс.Навигатор» отображает данные о загруженности дорог, получая их с мобильных устройств пользователей, у которых приложение активно. Соответственно, если, скажем, таксисты перейдут на другие бесплатные сервисы, «Яндекс» потеряет огромное количество «источников», а значит и большой объем информации о пробках.