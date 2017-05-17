«Автодор» заставит водителей надевать специальные очки

Как сообщает «Коммерсант», целью этого исследования является оценка уровня внимания водителей к дорожным знакам, разметке, светофорам, а также другим средствам организации дорожного движения.

Участники любопытного эксперимента получат специальные очки, которые способны фиксировать взгляд человека. С этим аксессуаром рулевым предстоит преодолеть места повышенной аварийности, участки ремонтных работ и пункты взимания платы. По результатам исследования специалисты выяснят, как распределяется внимание водителей в тех или иных условиях, а также какие объекты отвлекают автомобилистов от управления транспортным средством.

Отмечается, что испытания будут проводиться на участке с 42,8 км по км 81,4 трассы М4 «Дон». Для объективности «Автодор» проведет несколько тестов в разное время суток при различных погодных условиях.