17 и 18 мая риск попасть в аварию особенно высок

Астрологические рекомендации эксперта порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастера китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. помогут вам не тратить время впустую там, где сегодня горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по нашей пятибалльной шкале. Планируйте те дела, где все будет идти гладко, без сучка и задоринки — оценка «четыре» или «пять». «Троечка» же дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

15 мая, понедельник — в целом спокойный день, не обещающий всплеска дорожных происшествий. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «5».

16 мая, вторник — нельзя сегодня обучаться вождению, слишком накаленная энергетика. Вместо пользы и опыта можете приобрести стресс, который надолго выбьет вас из колеи. Внимание водителей — «2»; аварийность — «2»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «3».

17 мая, среда — будьте особенно внимательны к пешеходам сегодня, они могут появиться там, где вы их меньше всего ожидаете. Внимание водителей — «4»; аварийность — «3»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «1»; продажа — «5».

18 мая, четверг — ситуации сегодняшнего дня будут провоцировать вас на превышение скорости. Помните, вы должны ехать так, чтобы у вас было бы хоть несколько секунд на принятие решения. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «3»; продажа — «4».

19 мая, пятница — спокойная энергетика, адекватные реакции — все это помогает водителям чувствовать себя уверенно за рулем. Внимание водителей — «5»; аварийность — «5»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «4».

20 мая, суббота — очень хороший день для продаж: получите и удовольствие, и выгоду. Внимание водителей — «4»; аварийность — «5»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «3»; продажа — «5».

21 мая, воскресенье — сегодня вас будет отличать повышенная коммуникабельность. Обязательно используйте гарнитуру, если разговариваете по телефону за рулем. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «3»; продажа — «4».