В России могут запретить китайские колеса

Российские производители легкосплавных колесных дисков, практически лишившиеся работы из-за засилья в стране китайских аналогов, инициировали массовый протест российских автовладельцев против продукции из КНР. Она, напомним, пользуется бешеным успехом у отечественных автовладельцев благодаря своей дешевизне и дизайнерскому разнообразию. При этом, как уже писал портал «АвтоВзгляд», колеса из Поднебесной откровенно опасны (подробнее об этом можно прочесть здесь). Хотя, если по гамбургскому счету, аварий, случившихся по их вине, не зафиксировано.

Поэтому сложно представить, что обратиться к верховной власти страны придумали простые водители. И не менее удивительным выглядит количество уже проставленных подписей под этим документом — аполитичные россияне крайне неохотно подписывались и под более актуальными петициями. Скорее всего, большинство подписантов так или иначе завязаны на алюминиевую отрасль России: скажем, работают на профильных предприятиях, несущих, повторимся, гигантские убытки из-за китайского демпинга.

При этом, что обидно, в результате всей этой конкурентной войны в итоге пострадают простые автовладельцы. Ведь вытеснив с рынка китайские поделки, наши производители немедленно задерут цены на свою продукцию. И на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», оптимальным выходом из положения стал бы запрет на сертификацию китайских дисков в абы каком сертификационном центре. Эти действия можно разрешить только тем из них, которые располагают всем необходимым оборудованием, список которого должно утвердить Правительство РФ.